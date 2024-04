Tocha Olímpica já foi acesa

Foto: X Paris 2024

Após duas edições – Jogos Tóquio'2020 e de inverno Pequim'2022 – em que a cerimónia foi afetada pela covid-19, o acender da chama recuperou o seu simbolismo e grandiosidade, com mais um milhar de pessoas a assistir, entre as quais o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.



Junto às ruínas com 2600 anos do templo a Hera, a "suma sacerdotisa", interpretada pela atriz grega Mary Mina e vestida com um traje tradicional da Grécia Antiga, acendeu a pira, com recurso ao sol e a um espelho cilíndrico, num processo que já era conhecido pelos gregos da antiguidade.



No final da cerimónia, a "suma sacerdotisa" pousou a chama numa das pedras das ruínas do templo da antiga cidade que é considerada o berço dos Jogos da Antiguidade e acendeu a tocha que estava nas mãos de Stefanos Douskos.



O remador grego, medalha de ouro em Tóquio'2020, começou o percurso da tocha com um ramo de oliveira na mão e depois de ser libertada uma pomba branca, símbolos da paz, passando-a depois à ex-nadadora Laure Manaudou, após passar junto ao monumento a Pierre de Coubertin, pai dos Jogos Olímpicos da era moderna.



A campeã olímpica dos 400 metros livres em Atenas'2004 será a primeira francesa a transportar a tocha olímpica para os Jogos Paris'2024, que se disputam de 26 de julho a 11 de agosto.