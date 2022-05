É dia de decisão para o Tondela. A equipa beirã vai tentar, frente ao Boavista, o triunfo para conseguir, na melhor das hipóteses, jogar o play-off para não descer. O Tondela tem ainda de ter em atenção os resultados de Moreirense e B SAD já que ainda se encontra em risco de descer este sábado. A partida frente aos axadrezados começa às 15h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.