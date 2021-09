O Estoril-Praia pode passar esta segunda-feira para o segundo lugar da Liga Portuguesa. Para tal acontecer, a equipa treinada por Bruno Pinheiro vai defrontar o Tondela e precisa dos três pontos. Um Tondela que ainda só contra com uma vitória e procura mais três pontos para continuar a viagem rumo à manutenção. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.