O FC Porto entra esta sexta-feira em campo para defrontar o Tondela em jogo da 23.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Sérgio Conceição tem uma saída difícil e quer somar pontos antes do clássico da próxima jornada, frente ao Benfica, no estádio do Dragão. Do outro lado estará o Tondela, treinado por Pepa, que quer surpreender o líder na luta pela manutenção. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto da Antena 1.