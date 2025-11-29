Tondela vence em Barcelos

O Tondela pôs fim a uma série de quatro jogos sem vencer e obteve a segunda vitória na edição 2025/26 da I Liga ao bater o Gil Vicente em Barcelos por 1-0, em jogo da 12.ª jornada.

Depois de ter sido eliminado da Taça de Portugal pelo Caldas, da Liga 3, o italiano Cristiano Bacci estreou-se a vencer no campeonato no comando técnico dos beirões, graças a um golo de Pedro Maranhão, aos 35 minutos, na conversão de uma grande penalidade, permitindo a subida dos beirões ao 16.º lugar, com os mesmos nove pontos de Casa Pia e Arouca, este último com menos um jogo.



Já o Gil Vicente somou o terceiro desaire da época, o segundo em Barcelos, onde só o FC Porto tinha vencido, na segunda jornada, mas manteve-se no quarto lugar, com 23 pontos.