Tondela vence no terreno do Estrela

A formação beirã adiantou-se logo aos quatro minutos, por Bebeto, na conversão de uma grande penalidade, e fixou o resultado final na segunda parte, pelo também brasileiro Pedro Maranhão, aos 75.



Após a quarta vitória no campeonato, o Tondela passa a somar 18 pontos e subiu provisoriamente ao 16.º lugar, de play-off de manutenção, por troca com o Santa Clara, que tem menos um ponto e que visita o Alverca, no sábado.



O Estrela da Amadora, que sofreu a segunda derrota seguida e terminou em inferioridade numérica, com a expulsão de Luan Patrick, com cartão vermelho direto, aos 90+5, permanece no 11.º posto, com 23.