Treinador do Tondela pede vontade para vencer a Supertaça

A equipa do Tondela foi à final da taça mas desceu de divisão e chega à decisão da Supertaça com uma longa lista de problemas. O novo treinador, o antigo avançado Tozé Marreco, não pode contar com reforços, uma vez que o clube está, por exemplo, impedido de inscrever novos jogadores.