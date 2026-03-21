Tondela e AVS mostraram porque ocupam os dois lugares de despromoção da I Liga ao empatarem sem golos no jogo da 27.ª jornada da competição.
Reportagem
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Últimos empatam
RTP
Com apenas uma vitória nos últimos 10 encontros no campeonato, os beirões, que ainda têm um jogo por realizar, diante do Sporting, seguem em 17.º e penúltimo lugar, com 20 pontos, menos dois do que o Nacional, que é a primeira formação fora da zona de despromoção.
Já o AVS parece cada vez mais condenado à descida, ocupando o 18.º e último posto, com 11 pontos, tendo somente um triunfo nas 27 rondas já disputadas.