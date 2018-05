Partilhar o artigo Vai ser criada uma Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto Imprimir o artigo Vai ser criada uma Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto Enviar por email o artigo Vai ser criada uma Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto Aumentar a fonte do artigo Vai ser criada uma Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto Diminuir a fonte do artigo Vai ser criada uma Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto Ouvir o artigo Vai ser criada uma Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto