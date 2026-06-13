Vinícius arranca empate do Brasil contra Marrocos

Depois de uma primeira parte frenética e intensa com dois golos, Brasil e Marrocos acabaram por empatar 1-1, em jogo disputado no estádio MetLife, em Nova Jérsei, referente à primeira jornada do Grupo C do Mundial de 2026.

Os africanos adiantaram-se aos 21 minutos, por intermédio de Ismael Saibari, e os comandados do italiano Carlo Ancelotti restabeleceram a igualdade aos 32, através de uma excelente golo de Vinicius Júnior.



Os 'canarinhos' e os marroquinos seguem, assim, com um ponto na liderança do agrupamento, à espera do segundo embate da primeira jornada, entre Haiti e Escócia, em Foxborough.