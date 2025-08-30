Vitória e Arouca empatam em Guimarães

O Vitória de Guimarães e o Arouca empataram a um golo, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas a não conseguirem regressar aos triunfos. O brasileiro Gustavo Silva colocou os vimaranenses em vantagem, aos 31 minutos, mas o francês Nais Djouahra (34) empatou para os arouquenses, que somaram o terceiro jogo seguido sem vencer e têm cinco pontos, no oitavo lugar. O Vitória de Guimarães perdeu os primeiros pontos em casa, mas somou o segundo jogo seguido sem vencer e passa a ter quatro pontos, ocupando o 10.º posto.