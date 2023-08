Vitória SC vence Vizela na estreia de novo treinador

Na estreia do brasileiro Paulo Turra como novo treinador, o Vitória de Guimarães derrotou o Vizela por 2-0, somando assim três vitórias em tantos jogos. O novo treinador viu a equipa adiantar-se no marcador com um golo do avançado brasileiro André Silva (59 minutos), e ampliou a vantagem por João Mendes (72). O Vitória de Guimarães é líder isolado do campeonato com nove pontos, mas pode ser alcançado na frente por Sporting e FC Porto. Os vitorianos ascendem ao topo da tabela com 9 pontos num início de campeonato altamente positivo, embora já com uma saída importante, a do ex-treinador Moreno. O Vizela conta apenas com 1 ponto.