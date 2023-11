O Vizela e o Famalicão empataram a zero, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual os vizelenses desperdiçaram uma grande penalidade. Samu, aos 49 minutos, desperdiçou uma grande penalidade e não conseguiu dar a segunda vitória seguida ao Vizela, que subiu ao 12.º lugar, com 10 pontos, os mesmos de Gil Vicente (13.º), Estoril Praia (14.º) e Casa Pia (15.º). O Famalicão isolou-se provisoriamente no sétimo lugar, com 16 pontos.

Veja o resumo da partida: