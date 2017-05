Volvo Ocean Race: os barcos ganham vida em Portugal

A Volvo Ocean Race é uma das maiores regatas do mundo. Os melhores barcos e velejadores viajam pelo globo numa competição que dura perto de nove meses. Lisboa é conhecida por fazer parte de uma das etapas que recebe a prova. No entanto, poucos são os que sabem que é na capital portuguesa que nascem os barcos que vão para a água. A Doca de Pedrouços acolhe no The Boatyard centenas de trabalhadores de todo o mundo que constroem, melhoram e colocam na água os barcos da Volvo Ocean Race.

É na Doca de Pedrouços que os barcos que vão para a Volvo Ocean Race nascem

Amalia Infante Inês Geraldo, Nuno Patrício e Pedro Pina - RTP 03 Mai, 2017, 15:52 | Desporto

