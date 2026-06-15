Vozinha `cala` espanhóis com empate a zero frente à favorita Espanha

Cabo Verde está a viver um momento histórico no Mundial 2026. Depois da uma estreia de alto risco frente à poderosa Espanha, campeã europeia em título, a equipa cabo verdiana arranca este mundial com um empate a zero com uma das seleções favoritas neste campeonato. O guarda-redes Vozinha foi essencial para este resultado.

A seleção de Cabo Verde, estreante em campeonatos do mundo, impôs hoje um surpreendente empate 0-0 frente à campeã europeia Espanha, em jogo da primeira jornada do Grupo H, disputado em Atlanta.



Frente a uma seleção apontada como uma das favoritas à conquista do título e campeã mundial em 2010, a seleção cabo-verdiana, a segunda a estrear-se no presente campeonato, conseguiu segurar o nulo e conquistar o primeiro ponto de sempre num mundial.



O Grupo H vai encerrar hoje com o embate entre o Uruguai, campeão do mundo nas longínquas edições de 1930 e 1950, e a Arábia Saudita, que, há quatro anos, estreou-se com um surpreendente triunfo sobre a Argentina, que se sagrou nessa edição campeã mundial.



