Abatidas 500 mil árvores para erguer fábrica da Tesla na Alemanha

As mais recentes imagens de satélite revelaram que 329 hectares de floresta foram cortados no local de instalação da nova fábrica da Tesla, entre março de 2020 e maio de 2023, de acordo com a empresa de informações ambientais Kayrros.





Esta área desflorestada equivale a aproximadamente a 500 mil árvores cortadas.





A construção deste centro de produção dos carros elétricos de Elon Musk, perto de Berlim, atraiu inúmeros protestos, além de gerar grande controvérsia sobre as compensações envolvidas no desenvolvimento de uma economia verde.

"Destruição da natureza"



A fábrica, que pretendia ser uma pedra angular das operações europeias da Tesla, tem suscitado controvérsia desde o início da edificação. A partir de maio, os protestos contra a expansão da fábrica intensificam-se em redor do perímetro florestal e variaram entre manifestações pacíficas a ações mais extremas.





Casas nas árvores, acampamentos nas proximidades e tentativas de invasão a área do centro de produção são ações que os grupos de ativistas têm levado a cabo para protestarem contra a Tesla. Numa das mais recentes manifestações, o grupo ateou fogo a um poste de eletricidade e interrompeu a produção da fábrica por alguns dias, em março.





O patrão da Tesla, Elon Musk, criticou publicamente a polícia local pelo que classificou como uma atitude branda em relação aos “manifestantes de esquerda” que tomaram medidas agressivas para se opor à expansão da fábrica.





Karolina Drzewo, da aliança de campanha Turn Off Tesla's Tap (Desliguem a torneira da Tesla), citada na publicação britânica The Guardian, argumentou que a análise dos dados de satélite revelou que a “produção de veículos elétricos da empresa causou destruição local da natureza, bem como deixou danos globais devido à mineração de metais”.





Isto acontece “numa das regiões mais secas da Alemanha, onde muito do meio ambiente já foi destruído”, declarou Drzewo.





Com mais “esta expansão”, o centro da Tesla “promove uma maior destruição de florestas e perigo para a área protegida de água potável devem ser evitados”, alerta.







2019 (esq) - 2023 (dir) Fases da intalação da fábrica da Tesla, perto de Berlim | Googleearth via Interesting Engineering





A análise dos resgisto de satélite conduzida pela empresa Kayrros utilizou imagens ópticas do Satélite Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia, que oferece uma resolução de dez metros.







De acordo com o relatório de Antoine Halff, da Kayrros, “a fábrica da Tesla na Alemanha levou a um corte considerável de árvores".





"Claro, isso tem que ser colocado em perspetiva, contra o benefício de substituir carros com motor de combustão interna por veículos elétricos", relativiza.





Halff alega que “as árvores cortadas equivalem a cerca de 13 mil toneladas de CO2, que corresponde à quantidade anual emitida por 2.800 carros com motor de combustão interna médio nos EUA”.







“Este dado é uma fração do número de carros elétricos que a Tesla produz e vende a cada trimestre”, acrescenta. “Consegue-se ter sempre compensações, mas para isso, precisa-se de estar ciente de quais são os limites da compensação”, sublinha.

A Tesla tem permanecido em silêncio sobre o assunto, não respondendo aos pedidos de comentários sobre o impacto ambiental das suas operações em território alemão.





Em julho, foi aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente do estado de Brandemburgo, os planos para expandir a fábrica da Tesla para dobrar a produção para um milhão de carros por ano,





De acordo com a publicação Interesting Engineering, "esta decisão só intensificou a controvérsia, já que dezenas de incidentes ambientais foram relatados no local, incluindo derramamentos de óleo diesel, tinta e alumínio".