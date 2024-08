Agência de notação financeira Fitch volta a manter `rating` de Moçambique em CCC+

O `rating` de Moçambique volta a manter-se desta forma inalterado, tal como na avaliação de 09 de fevereiro, e "reflete elevados níveis de dívida pública, fraca gestão das finanças públicas, baixo PIB per capita, finanças externas fracas, fracos indicadores de governação e uma situação de segurança desafiadora", escrevem os analistas da Fitch Ratings, na nota divulgada esta noite, consultada pela Lusa.

Reconhecem, por outro lado, tal como em avaliações anteriores, "perspetivas robustas de crescimento a médio prazo", que são "apoiadas pelo desenvolvimento do setor do gás natural liquefeito (GNL), ou pelo acordo de Facilidade de Crédito Alargado de 456 milhões de dólares (417 milhões de euros) com a duração de três anos, assinado com o Fundo Monetário Internacional em 2022 e em vigor.

A Fitch não atribui uma perspetiva de evolução da economia, conhecida como `outlook`, a países que têm um rating de CCC`, o terceiro acima do Incumprimento Financeiro, ou `default`.

Na análise, a Fitch revê em baixa a previsão do crescimento económico de Moçambique para 4,0% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano (4,5% na avaliação anterior) e 4,2% em 2025 (4,5% anteriormente), que comparam com uma expansão de 5,9% no ano passado.

A desaceleração do crescimento face a 2023 reflete "sobretudo uma menor contribuição da plataforma flutuante de GNL da Eni (Coral Sul)", que já se aproximou no ano passado da capacidade máxima de produção.