Agências de Viagens querem que congresso em Huelva aumente cooperação para atrair turistas

O 49.º Congresso APAVT, organizado pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, começa hoje em Huelva, Espanha, com 750 congressistas, um debate sobre o setor que acontece fora de Portugal pela primeira vez desde a pandemia.

"O congresso vai ser, uma vez mais, o grande encontro do turismo português, reunindo-se desta vez em Huelva, com todos os `stakeholders` [agentes] do setor", disse o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) em declarações à Lusa, acrescentando que na habitual reunião magna dos agentes de viagens estarão "sensivelmente" 750 pessoas este ano.

Questionado pela Lusa sobre o porquê da escolha de Huelva, na Andaluzia, Pedro Costa Ferreira, apontou várias razões.

"Huelva tem boas condições de acolhimento, é perto, permitindo uma boa gestão das viagens dos congressistas, e é uma cidade e uma região com cooperação transfronteiriça conhecida, pretendendo a APAVT chamar a atenção para os mercados de proximidade (Portugal e Espanha), mas também para a necessidade de desenvolver os mecanismos de cooperação, aumentando a capacidade de atrair turistas, nomeadamente turistas de mercados de longo curso", explicou o responsável.

Pedro Costa Ferreira lembrou ainda que depois de vários anos, desde a pandemia, "a promover o turismo interno, através de congressos em solo nacional", pareceu bem à associação voltar a reunir-se fora de Portugal.

"O congresso será um pouco diferente, desde logo porque voltamos, alguns anos depois, ao estrangeiro, e também porque se desenrolará no centro da cidade, numa zona pedonal, que promoverá uma excelente relação entre os congressistas, e dos congressistas com a cidade", explicou.

As expectativas para o evento "são boas", disse, destacando "um naipe muito relevante de oradores", que contribuirão para "a reflexão e debate sobre o presente e o futuro" do setor do turismo.

A abertura do congresso será realizada pelo secretário de Estado do Turismo. Pedro Machado, que costuma ser presença habitual no evento anual da APAVT, irá estar presente pela primeira vez na sua nova função.

Já o atual ministro da Economia, Pedro Reis, participará no último dia do congresso "num formato mais descontraído, num "À conversa com", onde abordará temas de interesse para o setor.

O evento contará ainda, entre outras, com intervenções do ex-vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, e do ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O 49.º Congresso APAVT decorre até dia 26 de outubro.