AIP cria `cluster` do desporto que diz contar com dezenas de empresas interessadas

"A AIP irá formalizar, ainda em agosto, em colaboração com empresas, instituições e entidades relacionados com o desporto, o `cluster` das indústrias e tecnologias do desporto", anunciou hoje, em comunicado.

Esta associação diz que conta já com dezenas de empresas e instituições interessadas em integrar o `cluster`, não especificando o número.

Segundo as estimativas citadas pela AIP, o volume de negócios das atividades económicas relacionadas com o desporto ultrapassa, anualmente, os 5.700 milhões de euros.

Em 2023, as exportações representaram mais de 2.000 milhões de euros.

Citado na mesma nota, o presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, explicou que o objetivo passa por capacitar pessoas e empresas e promover a sua internacionalização e competitividade.

"O `cluster` pretende reforçar sinergias com as federações desportivas, ligas de clubes, envolver as entidades públicas ligadas ao desporto, como a Fundação do Desporto e o IPDJ [Instituto do Desporto e Juventude], bem como a Confederação do Desporto de Portugal, Comité Olímpico, Centros de Alto Rendimento e autarquias que tenham atividade desportiva no centro da sua estratégia territorial", adiantou.