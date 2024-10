Atividade industrial da China volta a crescer após cinco meses de declínio

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatística (NBS, na sigla em inglês) chinês, o PMI situou-se em 50,1 pontos, em setembro, contra 49,8 pontos, no mês anterior, e ligeiramente acima das expectativas dos analistas, que apontavam para os 50 pontos.

Neste indicador, um valor acima do limiar de 50 pontos representa um crescimento da atividade no setor, em comparação com o mês anterior, enquanto um valor abaixo desse limiar representa uma contração.

Entre os cinco subíndices que compõem o PMI da indústria transformadora, o único que refletiu o crescimento da atividade foi o da produção, com as novas encomendas - a principal medida da procura - a manterem-se ao mesmo nível do mês anterior e as reservas de matérias-primas, o emprego e os prazos de entrega ainda abaixo dos 50 pontos, embora com descidas mais ligeiras.

O estatístico do NBS, Zhao Qinghe, atribuiu a recuperação do PMI da indústria transformadora ao pacote de medidas de apoio anunciado pelas autoridades chinesas e ao "surgimento gradual dos efeitos" de iniciativas anteriormente anunciadas.

Zhao destacou setores como o automóvel, a maquinaria elétrica e o equipamento geral, mas ressalvou que a procura ainda é insuficiente noutros setores, como a transformação de madeira, produtos químicos e minerais não metálicos.

O analista sublinhou que a confiança no setor subiu dois pontos em relação ao mês anterior, para 54 pontos, atingindo o nível mais alto em quase quatro meses.

O NBS também publicou o PMI do setor não transformador, que mede a atividade nos setores dos serviços e da construção. Este indicador acelerou ligeiramente para 50,2 pontos, de 50 pontos em setembro - a pior marca desde o final de 2022, quando o país enfrentava duros confinamentos, no âmbito da política de `zero casos` de covid-19.

Neste caso, a subida é menos forte do que a esperada pelos especialistas, que situavam as suas previsões em torno dos 50,4 pontos.

A construção caiu de 50,7 para 50,4 pontos, enquanto os serviços recuperaram de 49,9 para 50,1 pontos.

O PMI composto, que inclui as indústrias transformadoras e não transformadoras, subiu de 50,4 em setembro para 50,8 pontos este mês.