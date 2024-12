BE/Açores considera "inqualificável" aumento do preço do gás e dos combustíveis

Em comunicado hoje divulgado, o BE/Açores afirma que "a escolha do Governo [Regional] em aumentar o gás e [os] combustíveis, após um ano com um excedente de seis milhões de euros na cobrança do imposto sobre os combustíveis, é inqualificável".

Os preços da gasolina, do gasóleo e do gás butano registam aumentos em janeiro nos Açores, de acordo com um despacho publicado na sexta-feira em Jornal Oficial.

No primeiro dia de 2025, a gasolina passa a custar 1,530 euros por litro nos Açores, mais 0,7 cêntimos do que em dezembro, e o preço do gasóleo é fixado em 1,459 euros por litro em janeiro, registando uma subida de 3,6 cêntimos face ao mês anterior.

Já o gás butano vendido ao público, no estabelecimento do revendedor, em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 1,828 euros por quilo, mais 78 cêntimos por quilo do que em dezembro.

Também o gás butano vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves (até oito quilos de vasilhame), sobe 44,5 cêntimos, para 1,973 euros por quilo.

O gás butano canalizado também regista um aumento de 42 cêntimos, em janeiro, passando a custar 1,828 euros por quilo, enquanto o gás butano a granel sobe 7,8 cêntimos para 1,426 euros por quilo.

O BE/Açores refere no comunicado que a subida no preço do gás e dos combustíveis em 2025 é "muito superior aos aumentos de apoios e rendimentos".

"Os aumentos prometidos pelo Governo Regional no Orçamento da Região para 2025 não chegam para fazer face aos aumentos brutais no gás e nos combustíveis", afirma.

O partido também acusa o executivo de coligação de "dar com uma mão e tirar com a outra": "Se, por um lado, no Orçamento da Região promete aumentos para 2025, por outro, estes vão ser absorvidos pelo aumento de 29,89% no preço do gás e pela subida do preço dos combustíveis na região".

Como exemplo, o BE aponta que o aumento de 3% no valor da remuneração complementar, que representa 2,53 euros, "será completamente absorvido" por quem utiliza garrafas de gás em casa.

Também o aumento de 5% no valor do complemento ao abono de família, que representa 1,31 euros, "será completamente absorvido, quando comparado com a subida do gás".

Para o BE/Açores, a opção do Governo Regional "prejudica a maioria" dos açorianos e das açorianas e resulta da sua aposta "em baixar os impostos para os mais ricos e para as grandes empresas".

O partido lembra que o deputado único e líder regional António Lima apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento da Região para 2025 para reduzir o preço dos combustíveis, que foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS-PP, PPM, Chega e IL.

O Governo Regional dos Açores justificou o aumento do preço dos gases de petróleo liquefeitos, a partir de janeiro, com a adoção de uma nova fórmula de cálculo, por recomendação do Tribunal de Contas e pressão dos distribuidores.