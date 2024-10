CIP assina acordo de valorização salarial

O diretor-geral da CIP disse numa mensagem enviada à Lusa na segunda-feira à noite que, "tendo verificado um esforço de convergência com as suas posições", a associação decidiu subscrever o Acordo Tripartido Sobre Valorização Salarial e Crescimento Económico.

A decisão saiu de uma reunião da direção da CIP, realizada ao fim da tarde de segunda-feira, acrescentou Rafael Alves Rocha.

A CIP prometeu divulgar esta terça-feira uma declaração pública.

Detalhes da proposta

Segundo a proposta inicial para o novo acordo, que foi apresentada aos parceiros sociais na reunião da Concertação Social na quarta-feira passada e a que Lusa teve acesso, o Governo propõe aumentos de 50 euros anuais para o salário mínimo nos próximos quatro anos, culminando em 1.020 euros em 2028.

Para o próximo ano, o Governo propõe que a retribuição mínima garantida suba para 870 euros brutos, um aumento de 6,1% face aos atuais 820 euros e mais 15 euros face ao valor previsto no atual acordo de rendimentos (855 euros).

A proposta inicial contempla também a possibilidade de se avançar com uma isenção de IRS e de TSU nos prémios de produtividade, "até ao montante igual ou inferior a 6% da remuneração base anual do trabalhador", tal como previsto no programa de Governo.

No plano fiscal, a proposta inicial prevê uma "redução progressiva da taxa de IRC até 2028, passando em 2025 dos atuais 21% para 19%" e "redução das taxas do Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) aplicadas aos jovens com idade até aos 35 anos".

O Governo e os parceiros sociais vão assinar hoje, em sede de Concertação Social, o novo acordo tripartido de valorização salarial e o crescimento económico para 2025-2028.



A cerimónia será presidida pelo primeiro-ministro e está prevista para as 10h00 na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa.