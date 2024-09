Design sustentável. "Todos os produtos que faço são pensados para durar"

O designer sueco conta à Antena 1 que hoje já não basta que um produto seja prático e tenha um preço acessível. É preciso que os materiais sejam sustentáveis. "Esse é o difícil desafio no processo de design". "Precisamos de todos estes parâmetros para que o produto funcione", explica Andreas, que a Antena 1 acompanhou durante um dia de trabalho, na Suécia.

As grandes indústrias de produção têm sido apontadas pelos especialistas em assuntos do clima como um dos responsáveis por grande parte das emissões de gases com efeito de estufa, que fazem aumentar as temperaturas no Planeta.





Este verão é o mais quente alguma vez registado, revela hoje o observatório Copernicus, o programa europeu de observação da Terra. As temperaturas médias globais de junho, julho e agosto ultrapassaram os valores do verão do ano passado e são, por isso, as mais altas alguma vez medidas.