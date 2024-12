Dezenas de milhares de pessoas protestam em Ancara contra o novo salário mínimo

O salário mínimo mensal para 2025, publicado na sexta-feira no boletim oficial do Estado, após semanas de tensas negociações, é de 22.104 liras, o equivalente a 604 euros líquidos.

Isto representa um aumento nominal de 30% face ao vigente em 2024, de 17.000 liras (465 euros), o que no entanto é muito inferior à inflação, que depois de uma ligeira moderação nos últimos meses se fixou em 47% em termos homólogos em novembro passado.

Reunidos na Praça Tandogan, no centro de Ancara, os sindicatos denunciaram a acentuada perda de poder de compra da população.

"Na maior parte de Istambul, não se pode alugar uma casa modesta por um salário mínimo", disse à agência de notícias EFE um autarca do distrito de Atasehir, em Istambul, Onursal Adigüzel.

O responsável chegou à capital com centenas de manifestantes em vários autocarros.

"Quem pagar o aluguer, o que é que come no resto do mês? Este salário está abaixo do limiar da fome", reclamou, também, a ex-procuradora Adigüzel Ilhan Cihaner, ex-procuradora.

A também ex-deputada destacou, em conversa com a EFE, que o salário mínimo é um conceito de enorme importância na Turquia, porque é o que ganha mais de metade dos trabalhadores do país.

"Na Holanda, 3% dos trabalhadores ganham o salário mínimo. A média da União Europeia (UE) é de 9%, mas na Turquia, mais de 50% vivem com este salário. Isto é uma tragédia", disse Cihaner.

"Rejeitamos este salário, 22.000 liras é um salário miserável", acrescentou o líder do partido social-democrata CHP, o maior partido da oposição, Özgür Özel, num discurso público durante o protesto.

Durante a manifestação ouviram-se gritos como "Governo, renuncie" e, ao mesmo tempo, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fez um discurso perante um congresso provincial do seu partido, o islamita AKP, na cidade de Bursa, no qual justificou o baixo salário como necessário para evitar despedimentos.

"Definimos apenas o mínimo. Se os empresários quiserem pagar mais, podem fazê-lo. Não os impediremos. Não queremos sofrer uma perda de emprego", disse o Presidente que governa a Turquia há 22 anos.

Erdogan destacou os esforços do seu executivo para reduzir a inflação e garantiu que "se algo extraordinário não acontecer na região ou no mundo", o objetivo para 2025, de 21% em termos homólogos, "pode ser alcançado".

Perante o elevado custo de vida quotidiano, com preços comparáveis aos de Espanha ou até superiores, o Presidente sugeriu que os cidadãos "boicotem os preços inflacionados", argumentando que "os produtos que não encontram comprador não têm valor".