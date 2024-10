As famílias pediram menos créditos ao consumo em agosto.O valor emprestado recuou 6,5 por cento face a julho, para cerca de 650 milhões de euros. Os dados do Banco de Portugal mostram que ainda assim houve um aumento de quase sete por cento desde o ano passado.

A tendência de queda sente-se sobretudo no segmento automóvel. O número de crédito para comprar carros registou quebras de 9% no caso dos usados, e de 6% no caso de viaturas novas.



O crédito pessoal também recuou. No entanto, há mais empréstimos para educação e saúde, e também um aumento na contratação de cartões de crédito.