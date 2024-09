Frente Cívica pede explicações sobre venda da TAP

Paulo de Morais recorda que o atual Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, é um desses responsáveis. Lembra que os intervenientes no processo estão mais uma vez na vida pública do país.Paulo de Morais aponta baterias ao governo de Pedro Passos Coelho, considerando que a venda da TAP foi um processo concluído à pressa e acusa os privados de terem "desbaratado" o património da empresa.O presidente da Frente Cívica e Transparência diz que é preciso acabar com a venda das empresas públicas quando elas não precisam de ser vendidas.

É a reação de Paulo de Morais, da Frente Cívica, sobre o relatório da Inspeção Geral das Finanças que aponta irregularidades na venda da TAP em 2015.