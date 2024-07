G20. Estados Unidos "não veem necessidade" de criar um imposto global para milionários

Em entrevista aos jornalistas à margem da reunião dos ministros das Finanças do grupo dos G20, organizada pelo Brasil, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, mostrou-se cética relativamente à negociação de um imposto global para super-ricos, argumentando que as políticas fiscais “são muito difíceis de coordenar internacionalmente”.A responsável norte-americana saudou, no entanto, os esforços para debater a tributação gradual para os mais ricos e apelou a que cada Estado estabeleça um sistema fiscal “justo e progressivo”., acrescentou, lembrando a intenção do presidente dos EUA, Joe Biden, de impor um imposto aos multimilionários no seu país.

A ideia de implementar um imposto para super-ricos foi proposta pelo Brasil e vai ser debatida no encontro dos ministros das Finanças do G20 entre esta quinta e sexta-feira.

O imposto para os super-ricos serviria para financiar os projetos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do presidente brasileiro."Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super-ricos paguem sua justa contribuição em impostos”, disse o ministro das Finanças do Brasil, Fernando Haddad, no seu discurso no G20.“Ao redor do mundo, os super-ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que, no topo da pirâmide, os sistemas sejam regressivos, e não progressivos", frisou o ministro.

Portugal acolhe ideia do imposto

Bélgica e Espanha, país convidado permanente nos trabalhados do G20, também já apoiaram a medida, assim como 12 países da América Latina."O imposto para os super-ricos é algo que merece estudo e consideração, ao qual estamos abertos", afirmou Paulo Rangel aos jornalistas, à saída da Reunião da Força-Tarefa do G20 para o Estabelecimento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No entanto, Rangel ressalvou que "não estão totalmente definidos os seus contornos"."Porque estamos a falar de uma taxa a nível global, portanto como é que isto se pode operacionalizar", sublinhou, sendo essa a razão que leva o Governo português a não ter "uma posição fechada sobre o assunto, no sentido de dizer 'vamos para a frente já'".

c/agências