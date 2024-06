Governo alarga prazo de candidaturas ao pedido único até 21 de junho

O prazo para a submissão de candidaturas terminava em 14 de junho, depois de já ter sido prolongado.

"O Ministério da Agricultura e Pescas decidiu alargar o prazo para submissão de candidaturas ao PU 2024 sem penalizações até 21 de junho, prazo limite para a submissão de candidaturas na presente campanha", indicou, em comunicado, o executivo.

A decisão foi adotada após reuniões de trabalho com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).

Os agricultores têm vindo a reportar dificuldades neste procedimento e a pedir ao Governo a extensão do prazo.

De acordo com o ministério tutelado por José Manuel Fernandes, as dificuldades subsistem justificando-se assim o prolongamento do prazo.

Contudo, o Ministério da Agricultura avisou que após 21 de junho não será possível efetuar a submissão de candidaturas, de modo a não comprometer o calendário de pagamentos.

"Todos temos de fazer um esforço nesta reta final de submissão de candidaturas antes do fim do prazo de 21 de junho. Enalteço e agradeço o empenho e trabalho de todas as entidades e técnicos, envolvidos na recolha e submissão dos processos de candidaturas", afirmou o ministro da Agricultura, citado na mesma nota.

José Manuel Fernandes apelou ainda aos agricultores para que mantenham "o bom ritmo no processo", de modo a que todos possam beneficiar deste apoio.

O PU é um pedido de pagamento direto das ajudas que fazem parte dos regimes sujeitos ao SIGC - Sistema Integrado de Gestão e Controlo.

Este pedido abrange os pagamentos diretos, os apoios associados, ecorregimes, desenvolvimento rural, pagamentos da rede natura, a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e as medidas florestais.