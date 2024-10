Governo cria roteiro para descarbonização da aviação e investe 40 milhões de euros

Esta medida, anunciada após o Conselho de Ministros, foi criada no âmbito de uma estratégia para "descarbonizar o setor da aviação, através da criação da Aliança para a Sustentabilidade da Aviação (ASA), composta pelo Governo, por transportadoras aéreas, aeroportos, ONG do Ambiente, academia e diferentes entidades e empresas do setor", de acordo com um documento do executivo.

Passa pelo incentivo à "produção e utilização de combustíveis sustentáveis", com 40 milhões de euros para apoiar a produção destes combustíveis, por via do Fundo Ambiental, segundo a mesma fonte.