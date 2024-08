Governo dos Açores adjudica construção de variante em São Miguel por 45,7 ME

A obra foi adjudicada, após concurso público, ao Consórcio Marques, SA. e Tecnovia - Açores, Sociedade de Empreiteiros SA., segundo um comunicado do executivo açoriano.

A secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, Berta Cabral, salienta na nota que a obra é de "grandes dimensões" e tem "extrema importância" para a ilha de São Miguel, "uma vez que procurará mitigar inundações como as que atingiram várias freguesias do concelho de Ponta Delgada no último ano".

A construção da variante a Capelas vai permitir a ligação "entre as vertentes norte e sul da ilha de São Miguel, através da conexão dos principais aglomerados populacionais localizados entre a cidade de Ponta Delgada, onde se encontram as mais importantes infraestruturas de transporte como o porto e aeroporto, e a parte noroeste do concelho", lê-se.

"Com esta ligação, confere-se maior mobilidade e facilidade de acesso a serviços especializados que apenas se encontram disponíveis nos grandes centros urbanos da ilha", assume o executivo açoriano de coligação liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

A variante terá uma extensão de 8,3 quilómetros, a que acresce uma ligação a Capelas, com a extensão de 1,4 quilómetros, com início no nó de Capelas e fim na zona central da vila.

A nova via terá início na Estrada Regional 1-1.ª, na freguesia de Santo António, e terminará na zona do Cerrado da Cova, onde está prevista a criação de uma rotunda na ligação às estradas existentes (Estrada 4-1.ª e EM 510).

Em dezembro de 2023, o Conselho do Governo Regional dos Açores aprovou a resolução que permitia contratar, mediante concurso público, a empreitada de construção da variante a Capelas, com um prazo de execução de 730 dias.

O executivo de coligação reconheceu, também em dezembro do ano passado, como de relevante interesse público regional a construção da mesma variante, que passa por áreas de reserva agrícola e ecológica da ilha de São Miguel.