Greve de maquinistas. "Motivo principal tem a ver com segurança"

Foto: Nuno Patrício - RTP

O presidente do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses afirmou esta sexta-feira, em declarações à RTP, que a greve destes profissionais está a causar perturbações em diferentes empresas. António Barata Domingues sublinhou que as razões da paralisação vão além das declarações do ministro da Presidência sobre sinistralidade e álcool: "Isso foi o que desencadeou a revolta dos trabalhadores, mas o motivo principal tem a ver com questões de segurança".

"O pré-aviso de greve foi colocado há três semanas. Durante estas três semanas, não fomos recebidos pelo senhor ministro Pinto Luz, o ministro Leitão também não se demarcou e não clarificou aquelas infelizes declarações iniciais, aliás, ele ainda ontem as reiterou, acha que foi mal interpretado", enfatizou o dirigente sindical.



"Todos interpretámos mal. O senhor ministro Leitão, no fundo, é um incompreendido", ironizou Barata Domingues.



"Foi-nos apresentado um projeto de despacho, mas o teor do texto não é mais do que uma operação de cosmética que não resolve, na prática, aquilo que nos preocupa e reflete o modo de desempenho da ferrovia portuguesa e que está refletido nos relatórios anuais de segurança ferroviária. Se não for resolvido, corremos o risco de, para o ano, os resultados serem ainda piores do que este ano".