Hotelaria e sindicato acordam aumentos de 6,1% nos salários mais baixos em 2025

Em comunicado enviado hoje pela AHP, a associação patronal avançou que chegou a acordo com o SITESE, tendo sido assinada "a revisão das tabelas salariais do Contrato Coletivo de Trabalho (em vigor desde dezembro de 2021, após revisão de fundo), para entrar em vigor a 01 de janeiro de 2025".

Assim, o aumento acordado estende a subida de 6,1% do salário mínimo nacional aos outros níveis de remuneração até ao salário médio.

Nos salários médios, foi acordada uma atualização de 4,7%, conforme previsto no Acordo Tripartido sobre Valorização Salarial e Crescimento Económico para 2025-2028, fechado no âmbito da Concertação Social entre o Governo e parceiros sociais.

Ficou ainda pré-estabelecido o aumento do subsídio de refeição em 4,7%, a partir de julho de 2025, um ano após o último aumento de 15%, e ficou acordado que as partes se vão voltar a sentar à mesa das negociações no último trimestre do próximo ano.

A AHP recordou que, em junho de 2023, já tinha sido feita uma atualização de 6,7% nas tabelas salariais e, em junho de 2024, foi definido um novo aumento médio de mais de 7%.

A associação, que representa 900 associados, destacou "por um lado, o sentido de responsabilidade que as empresas hoteleiras que representa demonstram, reconhecendo a relevância e respeito pelos trabalhadores da hotelaria, e, por outro, a longa relação que mantém com o SITESE e o seu vincado empenho na procura de um acordo equilibrado e evolutivo para o crescimento e sucesso contínuo do setor".