Insolvências e lay-off começam a ser (de novo) uma realidade, avisa a AEP

É preciso uma resposta, no imediato, ao desafio da competitividade externa. Em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, Luís Miguel Ribeiro diz que os sinais que o governo tem dado, nomeadamente na proposta de Orçamento do Estado, são positivos, mas não basta, "", porque os problemas existem e já estão a acontecer.Adianta mesmo que os, estendem-se também à metalomecânica e mesmo à construção civil.No programa Conversa Capital, o Presidente da AEP acusa a AICEP de estar parada na articulação com as associações empresariais e deE refere também que o Banco de Fomento, nalguns casos, está a promoverPor parte do Ministério da Economia, reconhece "", mas "Para já vê apenas "" e recorda que há coisas para as quais não é preciso dinheiro, é apenas necessário agilizar o funcionamento.Se tivesse de votar a proposta do Orçamento do Estado, Luís Miguel Ribeiro abstinha-se porque é um, afirma.Sobre a decisão do PS de viabilizar a proposta de Orçamento do Estado considera que foi uma, mas adianta que é preciso que os maiores partidos assumam compromissos de médio prazo para que haja mais previsibilidade.Adianta que a AEP não irá desistir de fazer passar as suas ideias junto dos partidos e do Governo para que em sede de especialidade as suas propostas possam ser acolhidas.