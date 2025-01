Juros dos depósitos de particulares caem pelo 11.º mês consecutivo em novembro para 2,28%

No conjunto dos países da zona euro, a taxa de juro média dos novos depósitos recuou 0,12 pontos percentuais, para 2,61%, tendo Portugal mantido a sua posição relativa enquanto o sexto país que pior remunera os depósitos.

Quanto ao montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares, decresceu 1.543 milhões de euros em novembro, totalizando 11.612 milhões de euros.

Nos novos depósitos com prazo até um ano, a taxa de juro média diminuiu 0,11 pontos percentuais, para 2,30%, continuando esta a ser a classe de prazo com a remuneração média mais elevada e representando 97% dos novos depósitos em novembro.

Já as remunerações médias dos novos depósitos de um a dois anos e a mais de dois anos apresentaram quedas de 0,02 pontos percentuais e 0,35 pontos percentuais, fixando-se em 1,74% e 1,54%, respetivamente, em novembro.

Quanto a empresas, os dados do BdP indicam que a remuneração média dos novos depósitos a prazo passou de 2,75% em outubro para 2,70% em novembro.

No mês em análise, as novas operações de depósitos de empresas totalizaram 6.801 milhões de euros, menos 398 milhões do que em outubro, tendo os depósitos a prazo até um ano representado 99% dos novos depósitos.