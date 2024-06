Leiria vai ser o município convidado da BTL em 2025 e Alentejo e Ribatejo a região

A próxima edição da BTL, o maior evento do setor em Portugal, vai decorrer de 12 a 16 de março na FIL, na capital do país, e a organização acredita que o evento irá de novo esgotar.

O anúncio do município e da região foi feito hoje durante a entrega de prémios da edição de 2024 e lançamento da edição de 2025, num evento que reuniu muitos profissionais do turismo, na FIL em Lisboa.

A organização daquela que é considerada a maior montra do turismo nacional lembrou que a edição deste ano atingiu "os melhores resultados de sempre, com mais de 79.000 visitantes, mais de 1.500 expositores, 85 destinos internacionais, 200 `hosted buyers` [potenciais compradores convidados] oriundos de 42 mercados emissores que realizaram mais de 2.800 reuniões com empresas e entidades portuguesas".