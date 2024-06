Lucro do EuroBic aumenta 158% em 2023 para 104 ME

"Num exercício marcado pela relativa contração de algumas das principais economias da zona euro e pela implementação de medidas de política monetária tendentes a combater as pressões inflacionistas, o EuroBic alcançou, no ano de 2023, um resultado líquido positivo de cerca 104 milhões de euros, um aumento de 158% em comparação com o período homólogo", refere o banco.

No ano passado, o banco diz ter ainda reforçado o volume de negócios em 1,1% para 12.312 milhões de euros, destacando o "forte contributo do incremento dos recursos de clientes, através de uma variação positiva de mais de 200 milhões de euros (mais 3,3%) para 6.442 milhões de euros".

Já o montante de crédito concedido situou-se nos 5.574 milhões de euros.