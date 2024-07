Os lucros da EDP dispararam 75% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período de 2023.

A empresa registou um resultado positivo superior a 760 milhões de euros. A subsidiária EDP Renováveis ajudou o desempenho com uma subida nos lucros de 163%.



A EDP justifica o resultado com ganhos em ativos de transmissão de eletricidade no Brasil e de produção de energia eólica e solar em Itália, Estados Unidos e Canadá.



O aumento de 20% da produção de energias renováveis compensou a queda de preços grossistas de eletricidade.