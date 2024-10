Mais de metade dos cidadãos da UE querem reforço da cooperação Schengen

De acordo com um Eurobarómetro sobre o Espaço Schengen, 63% dos cidadãos europeus inquiridos consideram que é necessário "reforçar a cooperação" nesta área.

A União Europeia planeia reforçar o Espaço Schengen até 2030.

No mesmo inquérito, 83% das empresas consideraram que o Espaço Schengen beneficiou os seus negócios e 81% reconhecem que foi "uma das maiores conquistas" da União Europeia, apontando a redução dos custos operacionais como o maior benefício.

Em 2023, a Comissão Europeia adotou uma recomendação para aumentar a cooperação entre os Estados-membros no Espaço Schengen.

No ano passado foram emitidos mais de dez milhões de vistos Schengen e mais de 500.000 pessoas visitaram este espaço, que contribuiu para cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) de toda a União Europeia, através dos empregos de mais de 22 milhões de pessoas, nomeadamente no turismo.