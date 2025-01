"Marco histórico". Energia solar ultrapassa carvão pela primeira vez na Europa

, afirmou Beatrice Petrovich, coautora do relatório do Ember. "O carvão é a forma mais antiga de produzir eletricidade, mas também a mais suja. A energia solar é a estrela em ascensão".Outra boa notícia é que a produção de eletricidade a partir do gás fóssil diminuiu pelo quinto ano consecutivo, passando a representar 16 por cento. Em suma, "a produção total de eletricidade a partir de combustíveis fósseis atingiu um mínimo histórico", vinca o Ember no seu relatório sobre a eletricidade na Europa., explicou Chris Rosslowe, principal autor do documento, à agência France Press."No início do Pacto Ecológico Europeu, em 2019, poucos pensavam que a transição energética da UE estaria onde está hoje: a energia eólica e a energia solar estão a relegar o carvão para as margens e a empurrar o gás para o declínio estrutural".O relatório indica ainda que, quando em 2019 o número se fixava em 34 por cento.

Já os combustíveis fósseis caíram para 29 por cento, quando há seis anos representavam 39 por cento, refere o relatório "European Electricity Review".

"O crescimento da energia solar desde 2019 permitiu à UE evitar o gasto de 59 mil milhões de euros em importações de combustíveis fósseis", sublinhou Rosslowe."A UE teria, portanto, de gastar esta quantidade de dinheiro em combustíveis fósseis para a produção de eletricidade se a energia eólica e solar não tivessem registado este crescimento durante este período"., acrescentou.O Ember salienta que estas tendências são generalizadas na Europa. A energia solar está a progredir em todos os países da UE e mais de metade deles já eliminaram o carvão, o combustível fóssil mais poluente, ou reduziram a sua quota-parte para menos de cinco por cento.

“Temos de acelerar os nossos esforços”

O principal autor do relatório alerta, porém, que ainda há muito a fazer., cuja capacidade deverá mais do que duplicar até 2030, advertiu Chris Rosslowe.O responsável alertou também que o sistema elétrico europeu terá de se tornar mais flexível e, por conseguinte, mais capaz de armazenar energia, de modo a tirar o máximo partido das renováveis., provocando por vezes "preços negativos" durante as horas em que a eletricidade é vendida nos mercados a valores inferiores a zero devido a uma oferta excessiva em relação à procura.

Segundo o Ember, estas diferenças de preços podem permitir aos consumidores reduzir as suas faturas se a procura puder ser transferida para períodos de produção solar abundante.





Os fornecedores de eletricidade poderiam, por sua vez, armazenar a eletricidade produzida durante os períodos de pico e distribuí-la quando a procura aumentasse novamente, como ao final do dia.

considerou Walburga Hemetsberger, CEO da associação fotovoltaica europeia Solar Power Europe, citada pelo Ember.

