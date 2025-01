Mergulhadores recuperam corpo de um dos mineiros presos numa mina na Índia

De acordo com residentes locais, pelo menos 27 trabalhadores entraram na mina na região de Dima Hasao, a cerca de 200 quilómetros a sul da capital do estado, Guwahati, na segunda-feira.

Muitos conseguiram escapar quando as águas começaram a inundar o espaço, vindas de uma mina vizinha e abandonada na zona de Umrangso.

"Os mergulhadores do exército encontraram e recuperaram um corpo da mina inundada. Os mergulhadores regressarão à mina para continuar as operações de busca", disse o ministro para as Minas e Minério do governo local, Kaushik Rai.

Quase 100 equipas de resgate da polícia, da marinha, do exército e da Força Nacional de Resposta a Desastres indiana estão a enfrentar condições adversas e a revezar-se nas buscas dentro da mina de 90 metros de profundidade.

Enfrentando o frio do inverno na cordilheira de Barail, os mergulhadores são descidos até ao interior da estreita mina através de gruas.

A marinha está também a enviar veículos operados remotamente para examinar a mina.

"Bombas de alta sucção estão a ser transportadas para o local por helicópteros da Força Aérea Indiana para ajudar a bombear a água da mina", disse Rai.

Um relatório de resgate mencionava inicialmente que já tinham sido localizados três corpos.

Mas as autoridades corrigiram mais tarde a informação e disseram que as equipas de resgate encontraram três capacetes e alguns outros artigos no interior da mina, onde a água está estimada em 30 metros de profundidade.

O ministro-chefe de Assam, Himanta Biswa Sarma, disse na rede social X que a mina parecia ser ilegal e que a polícia deteve uma pessoa enquanto investigava o caso.

Os trabalhadores disseram que mais de uma dúzia de mineiros terão ficado presos dentro da mina, que tem medidas mínimas de segurança.

No leste e nordeste da Índia, os trabalhadores extraem carvão em pequenas minas chamadas de "buracos de rato", que são poços estreitos no solo, geralmente destinados à descida de uma pessoa, e que são comuns em áreas montanhosas.

O carvão é geralmente colocado em caixas que são içadas à superfície por meio de roldanas. Em alguns casos, os mineiros transportam carvão em cestos colocados em ripas de madeira que ladeiam as paredes das minas.

Os acidentes em minas ilegais são frequentes e a subsistência de quem faz esta exploração mineira depende da venda ilegal de carvão.

Pelo menos 15 mineiros morreram depois de terem ficado presos numa destas minas no estado de Meghalaya, no nordeste da Índia, em 2019.