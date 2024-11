Ministro das Finanças quer tecnologia a impusionar exportações e reduzir peso do turismo

Joaquim Miranda Sarmento falava na Web Summit, numa entrevista sobre "o que se segue para a economia portuguesa", onde ressalvou que "temos de aumentar o valor acrescentado nas exportações, não só nos bens, mas também serviços".

O governante admitiu que o turismo é uma "atividade muito importante em Portugal, representando 20% do PIB", mas defendeu que é necessário "reduzir essa importância e a única forma do país crescer com melhores salários, melhores serviços públicos é com inovação, serviços a vender alta tecnologia e com alto valor acrescentado".

Assim, reiterou a necessidade de apostar mais na tecnologia, salientando que Portugal "tem um problema de localização geográfica, mas a tecnologia e serviços tecnológicos são um setor económico onde a localização é menos importante".

"A transformação está a acontecer em Portugal, estamos a exportar mais do que há 15 anos, dantes era 30% do PIB, agora é 50%", sublinhou o ministro.

Dentro dos serviços, "a tecnologia esta a tornar-se impulsionador das nossas tecnologias e é isso que temos de seguir", reiterou.