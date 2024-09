Moçambique inicia transporte de combustível por comboio para o Maláui

"O comboio partiu [na terça-feira] do Porto da Beira [na província de Sofala] com 48 `tanktainers` [24 plataformas], tendo como destino final a cidade de Marka, localizada no distrito malauiano de Nsanje, que faz fronteira com a Vila Nova da Fronteira, do lado moçambicano", indicou.

O primeiro transporte de combustível por linha férrea para o Maláui, a partir do Porto da Beira, é uma indicação clara de que o ramal Dona Ana-Vila Nova da Fronteira já está a ser utilizado para fins comerciais, avançou a CFM.

Em julho, a linha recebeu o primeiro comboio comercial de transporte de melaço, importado pelo Maláui, a partir do Porto da Beira, acrescentou na mesma nota.

O ramal Dona Ana-Vila Nova da Fronteira foi reconstruído recentemente pela companhia, com fundos próprios, na ordem de 30 milhões de dólares (27 milhões de euros), assinalou a empresa.

A ferrovia estava a ser utilizada apenas para comboios de transporte de materiais de construção, que estão a ser aplicados na reconstrução do prolongamento da via do lado malauiano.

"As importações malauianas de combustíveis, a partir do Porto da Beira, eram feitas por estrada, uma alternativa que se configurava ineficaz e bastante onerosa", afirmou a empresa moçambicana.

A CFM assinalou que o investimento na reconstrução daquele ramal enquadra-se na resposta aos desafios da cadeia logística da África Austral.

O Maláui é um país sem acesso direto ao mar, dependendo dos portos e caminhos-de-ferro moçambicanos para o comércio internacional.