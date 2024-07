Pais vão passar a ter cartões dos filhos no ID.GOV

"Vamos incluir também cartões de outras entidades que não são públicas, como farmácias, seguradoras, para facilitar a vida das pessoas, vamos até incluir - e isto foi uma sugestão que nos chegou - os cartões dos filhos na carteira dos pais", avançou a governante, que falava no final da reunião do primeiro Conselho de Ministros dedicado à Transição Digital e Modernização, que decorreu hoje na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova (Nova FCT), em Almada.

A aplicação móvel id.gov.pt permite guardar, consultar e partilhar documentos de identificação, como o Cartão do Cidadão e a carta de condução, através do telemóvel, ou de outros dispositivos móveis, com o mesmo valor legal.