Passageiros transportados pela TAP aumentam 1,6% para 16,1 milhões em 2024

Em comunicado, a companhia avança que os maiores crescimentos percentuais no número de passageiros transportados se registaram nas rotas da América do Norte (EUA e Canadá), que atingiram um total de 1,59 milhões de passageiros, mais 8,9% do que no ano anterior.

De acordo com a TAP Air Portugal, "em grande destaque" estiveram também as rotas do Brasil: Em 2024, transportou um total de mais de dois milhões de passageiros entre o Brasil e a Europa, um aumento de 7,1% face a 2023 e "um novo registo histórico" para a companhia.

Pelo contrário, as rotas de África registaram uma ligeira redução de 0,1%, tendo a TAP transportado um total de 1,1 milhões de passageiros entre África e a Europa.

Já entre a Madeira e o Continente, viajaram pela TAP 983.000 passageiros em 2024, um crescimento de 3,3% relativamente a 2023, enquanto nas rotas dos Açores a companhia transportou um total de 527.000 passageiros, mais 1,3%.

No seu conjunto, excluindo Portugal, as rotas para a Europa, registaram um aumento de 0,9%, com um total de 8,8 milhões de passageiros transportados.

O balanço hoje feito pela TAP aponta ainda para uma taxa de ocupação dos voos (`load factor`) de 82,3% no ano passado, mais 1,5 pontos percentuais do que em 2023, tendo a oferta de lugares medida em ASK (número total de lugares disponíveis para venda multiplicado pelo número de quilómetros voados) crescido 1,6% face ao ano anterior.

Quanto à receita por lugar/quilómetro, medida em RPK (número total de passageiros multiplicado pelos quilómetros voados), teve um aumento de 3,4%.