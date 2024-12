Passe gratuito para todos os jovens até 23 anos com 31.000 novas adesões em Lisboa e Porto

Na Área Metropolitana de Lisboa registaram-se cerca de 26.000 novas adesões e na do Porto há mais de 5.500 novos beneficiários do passe gratuito para transportes públicos, que entrou em vigor em 01 de dezembro, avançou o Ministério das Infraestruturas e Habitação, em comunicado enviado à Lusa.

"Ao alargar este título gratuito a todos os jovens até aos 23 anos, independentemente de serem ou não estudantes, o Governo garante a igualdade entre todos os jovens nesta faixa etária", refere a mesma nota.

Na modalidade que vigorava anteriormente, o passe apenas era gratuito para os jovens que se encontrassem a estudar.

Esta medida integra o Pacote da Mobilidade Verde, aprovado no Conselho de Ministros de 04 de outubro, e, segundo o Governo, implica um investimento de 40 milhões de euros que permite beneficiar cerca de 240.000 potenciais beneficiários.

"É urgente criar hábitos que nos permitam vir a ter um planeta mais sustentável, mas também temos a obrigação de criar condições para que essas práticas se enraízem", considerou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, citado no comunicado.

Para terem acesso ao título, os jovens têm apenas de apresentar o cartão de cidadão, como comprovativo de idade. A ativação e carregamento foram também simplificadas via aplicação móvel do Andante e do Navegante.