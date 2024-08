PIB da Zona Euro cresceu 0,6% entre janeiro e junho

A economia da Zona Euro cresceu 0,6% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. Tendo em conta apenas o trimestre anterior, o crescimento foi ligeiro, 0,3%.

São dados do Eurostat, agência de estatística europeia.



Portugal teve um crescimento de 1,5%, mas tendo em conta apenas a comparação com o trimestre anterior, é dos países que menos cresce.



Entre as principais economias, a França ronda 1%, e a Alemanha 0,1%, o país considerado o motor da economia europeia regista uma contração.