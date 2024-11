Politécnico da Guarda forma profissionais de turismo e hotelaria em Vila Nova de Foz Côa

Lecionado desde 2023, este Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) está "a qualificar a população residente, respondendo à procura de técnicos qualificados por parte das empresas turísticas da região", afirmou Joaquim Brigas, presidente do Politécnico, na sessão de abertura do ano letivo da terceira edição desta formação, citado numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o responsável, "Foz Côa tem um potencial turístico de enorme competitividade que necessita de ter recursos humanos qualificados, bem formados, bem treinados e com competências para interagir e cativar turistas e consumidores de elevado grau de exigência".

"O CTeSP de Gestão de Alojamentos Turísticos é uma resposta direta, concreta e qualificada a esta necessidade e a todo o potencial que tem Vila Nova de Foz Côa neste mercado", acrescentou o presidente do IPG.

Na sessão, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, João Paulo Sousa, afirmou que "o ensino prático, personalizado e com conhecimentos específicos que este curso oferece permite colmatar insuficiências e lacunas que o território duriense possui na área da restauração e gestão de alojamentos turísticos".

Lecionado no Agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, o CTeSP em Gestão de Alojamentos Turísticos proporciona aos estudantes formação em áreas de Restauração, Vendas, Marketing Turístico, Higiene e Segurança no Alojamento, entre outros.

Durante a cerimónia, realizada na quinta-feira, Joaquim Brigas desafiou os estudantes a avançarem para a conclusão de uma licenciatura, de preferência na Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), em Seia, que integra o Politécnico da Guarda.

"Não duvidem que a formação é a melhor forma de subir no ascensor social. Agarrem esta entrada no ensino superior e prolonguem-na, desde logo para a licenciatura, podendo depois pensar em avançar para o mestrado", sugeriu.

Na mesma nota, o presidente do IPG adiantou que estes cursos fora do concelho da Guarda são possíveis graças à implementação de uma Incubadora Desnuclearizada com ramificações também na Mêda, Sabugal e Seia.

"Este conceito inovador está a produzir bons resultados em toda a parte onde o estamos a levar à prática, seja nos CTeSP que estamos a realizar no Sabugal ou em Seia, seja através do projeto Mêda Investe, ou na atração de `startups` inovadoras para o IPG, na Guarda, que irão disseminar a sua atividade nos concelhos associados", garante Joaquim Brigas.

Atualmente, o Politécnico da Guarda leciona cursos CTeSP de Gestão de Alojamentos Turísticos em Vila Nova de Foz Côa, de Riscos de Proteção Civil na Mêda e de Energias Renováveis e Eficiência Energética no Sabugal.

Segundo a instituição de ensino superior, estas formações são uma "resposta às necessidades das empresas, municípios, associações e instituições de territórios menos centrais do seu distrito e da sua região de influência".