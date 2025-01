Porto de Sines com o melhor ano de sempre em 2024 em carga contentorizada

De acordo com a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), em comunicado, na carga contentorizada "o ano de 2024 fica marcado como o melhor de sempre" nesta infraestrutura portuária.

O porto alentejano registou, neste segmento, "um crescimento homólogo sustentado de 16%, a que correspondeu uma movimentação de 1,9 milhões de TEUs" medida de contentores em que um TEU corresponde a um contentor de 20 pés.

Já no que diz respeito ao volume de carga movimentada, o porto de Sines "registou 47,8 milhões de toneladas, 11% mais que o total registado em 2023", indicou.

Segundo a administração portuária, o Terminal de Contentores lidera "os índices de movimentação com 23 milhões de toneladas, seguindo-se o Terminal de Granéis Líquidos com 20,8 milhões de toneladas".

Na mesma nota, a APS referiu que nos últimos dez anos, entre 2014 e 2024, o Terminal de Contentores de Sines "tem vindo a crescer de forma sustentada", com "uma variação positiva de 14,7%".

E lembrou que, no panorama internacional, o porto de Sines conquistou "um lugar no TOP15 Europeu em 2021, tendo vindo a reforçar o seu posicionamento neste ranking, ocupando em 2024 a 14.ª posição".

"Ainda em 2024, Sines voltou a destacar-se no final do primeiro semestre como o porto europeu a registar um maior índice de crescimento, com uma variação homóloga de 25%", lê-se no comunicado.

O Terminal de Contentores do porto de Sines, gerido pela PSA Sines, conta com "mais de vinte serviços regulares, semanais e bissemanais, que o ligam aos principais mercados internacionais", realçou a administração portuária, acrescentando que está em curso o plano de expansão deste terminal.

A expansão, que está prevista decorrer até 2028, "dotará o Porto de Sines de uma capacidade instalada de 4,1 milhões de TEUs", assinalou.

A isto "acrescem as melhorias significativas levadas a cabo pelo Governo português no que reporta à ferrovia, beneficiando a ligação com o mercado espanhol e potenciando a penetração de Sines no `hinterland` Ibérico", concluiu.