Portugueses poupam nos medicamentos e consultas por dificuldades económicas

Foto: Nuno Patrício - RTP

As dificuldades económicas de parte da população também estão a afastar utentes de consultas médicas e do recurso aos serviços de urgência.



O autor deste estudo também alerta para o risco de enfraquecimento do SNS, devido ao reencaminhamento de utentes para o sector privado.



Pedro Pita Barros avisa também que os seguros de saúde apenas cobrem cinco por cento das despesas dos clientes. O restante é pago do bolso das pessoas que recorrem aos hospitais privados.



Para hoje, o PS pediu o agendamento de um debate de urgência no parlamento, sobre a "falta de respostas e instabilidade" no SNS.



Os socialistas apontam "sucessivos episódios que põem em causa a confiança dos cidadãos e a eficiência" no Serviço Nacional de Saúde.