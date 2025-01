Presidente da Argentina e diretora do FMI acordam lançamento de novo programa

"Excelente encontro com Milei, numa altura em que a Argentina está a passar por uma transformação notável: o défice foi eliminado, a inflação baixou e o crescimento está a recuperar, com sólidas perspetivas", saudou Georgieva, na rede social X.

"Estamos a trabalhar num novo programa para apoiar uma economia vibrante, para a prosperidade do povo argentino", anunciou ainda.

Milei recebeu a chefe do FMI no domingo, no hotel onde está hospedado em Washington - onde se deslocou para assistir à cerimónia de tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump - durante quase uma hora e meia.

Georgieva anunciou que, na próxima semana, uma equipa do Fundo se deslocará à Argentina.

"Penso que a alquimia disto será uma Argentina mais dinâmica e mais próspera", disse.

A Argentina registou um excedente primário de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) e um excedente financeiro de 0,3% do PIB em 2024, na primeira vez que este resultado foi alcançado após 14 anos de défice, tendo ainda sido o valor mais elevado de excedente em 16 anos.